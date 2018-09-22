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Эксклюзив Эха 10:20, 22 сентября 2018

Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы пройдет сегодня во многих городах страны

Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы пройдет сегодня во многих городах России. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.

«В субботу, 22 сентября по всей России мы проводим Всероссийские акции протеста против пенсионного повышения возраста. Ожидается участие более 100 тысяч человек. Мы будем требовать, чтобы правительство и президент наложили мораторий на эту пенсионную реформу», — сказал он.

В.Кашин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не способствует сохранению продолжительности жизни и увеличению пенсий.

«Мы считаем, что повышение пенсионного возраста это продолжение грабежа нашего населения. Убежден, что власть прислушивается, смотрит за протестом, и если он будет максимальным, этот закон может быть выброшен на валку истории. Мы все вместе можем этого добиться», — отметил он.

Сбор участников акции против пенсионной реформы в Москве состоится с 11.00 до 12.00 на проспекте Сахарова. Далее пройдет шествие колонны, и закончится большим митингом.

Комментарии

2

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astet 22 сентября 2018 | 10:31

Как челобитную подаёте, холопы?
Да забил Путин на вас и ваши протесты!!!
Пока жив Путин,
улучшения в жизни россиян не предвидится.

sim 22 сентября 2018 | 10:52

Всё бы ничего, если б это были не красно**пые троцкисты-сталенисты.
Пеарятся, опять своей ривалюцией бредят, красными флагами машут.
Проходили, цельных 70 лет на помойку истории...

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