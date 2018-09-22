Сегодня в Испании открывается чемпионат мира по баскетболу среди женщин

Женские чемпионаты мира по баскетболу не склонны к гигантизму. Из 213 стран-членов ФИБА в Испании будут представлены всего 16. В футболе такое количество команд играли в финальном турнире 40 лет назад. Претендентам м предстояло отбираться по итогам континентальных первенств. Наши девушки на чемпионате Европы в Праге неожиданно проиграли Греции в 1/8 финала и на чемпионат мира не попала. Это произошло впервые с 1994 года. После этой встряски отечественные баскетболистки на трех турнирах подряд попадали в финал. Два последних чемпионата выиграла команда США. Она же является фаворитом и теперь. В числе соискателей также сборные Испании и Австралии. Шестнадцать команд поделены на 4 группы. Три смогу продолжить борьбу в плей-офф, который и назовет чемпионат и призеров.

Чемпион мира по баскетболу среди женщин 2018 года станет известен 30 сентября.