Небензя: На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине

На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине и обвиняют в их нарушениях только Россию, рассказал в эфире «Эха Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Никакие соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и полностью игнорировать народ Донбасса, добавил Василий Небензя.