Небензя: На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине
На Западе неправильно трактуют Минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине и обвиняют в их нарушениях только Россию, рассказал в эфире «Эха Москвы» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Никакие соглашения по урегулированию кризиса не будут достигнуты, пока Украина и поддерживающий ее Запад будут считать стороной конфликта Россию и полностью игнорировать народ Донбасса, добавил Василий Небензя.
Комментарии16
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stopkran1969 22 сентября 2018 | 10:10
Народ Донбасса? А народ калонии 12....56 в задрюпинске игнорить можно? Дядя, небендзите
general_123 22 сентября 2018 | 10:12
По словам наших политиков на Западе всё не так.
davi__koloradov 22 сентября 2018 | 10:15
Странно. "на Западе всё не так." А жопа в рашке.
snamor 22 сентября 2018 | 10:28
davi__koloradov: davi__koloradov: Жопа ж в Украине сейчас?! Весь народ свалил по заграницам.
zemljanka 22 сентября 2018 | 10:42
На Севере
На Юге
На Западе
На Востоке
Все обижают
Не так понимают
Пора, брат, пора
Туда, где за тучей белеет гора...(с)
archibald_dandy_esquire 22 сентября 2018 | 10:17
stopkran1969:
гон-он Небеньзя - одно из самых ярких представителей на международной арене после покойного Чуркина - надо ходить и лелеять таких,дабы пасанство России всем ведомо было
vinny_pooh 22 сентября 2018 | 10:10
Все ********, я один - Д`Артаньян... Всё понятно.
pravdatut 22 сентября 2018 | 10:10
Кому верить? Небензи? Смешно!
ss2020 22 сентября 2018 | 10:10
ебензя головного мозга не лечится!)))
ser_gey_love_roff 22 сентября 2018 | 10:11
Вася - представитель кремлевских пургоносцев в ООН.
curhatuy6 22 сентября 2018 | 10:21
Когда работаешь мегафоном, изо рта летит всякая бредятина и чушь. Можно не стесняться. Но когда-нибудь придется объяснить. Слава богу, что не зафрахтовали на должность унитаза:)))
eniro 22 сентября 2018 | 10:23
Опа-ча. Это по какой такой методике он шпарит про "народ Донбасса"? Ну, интересно просто. Хорошо и легко получается. Представляю себе: " Народ Тернопольской области, Народ Криворожья..." А еще лучше "Нация Ивано-Франковска" -звучит ,черт возьми. Ай да Неебеньзя, ай да "сукин сын".
ze_danil 22 сентября 2018 | 10:28
eniro: бери выше: "Средне-Одесская цивилизация"!!
piterjanis 22 сентября 2018 | 10:28
Всё правильно сказал.
riots 22 сентября 2018 | 10:46
То есть Россия не сторона конфликта ?
Но ведь под Минскими подпись посла РФ в Украине Зурабова. Как же эту подпись
трактовать ?
i_c_e 22 сентября 2018 | 10:50
Раздвоение личности — так, по-моему, называется. На государственном уровне. Когда-то нельзя «считать стороной конфликта Россию» а когда-то «нельзя игнорировать Россию». На хрена вообще с такими клоунами беседовать? Причём, подозреваю, сам-то он совершенно по-другому думает, чем говорит.