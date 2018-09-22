Минфин США в очередной раз перенес вступление в силу санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски

Американский Минфин в очередной раз перенес вступление в силу санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Правда, на этот раз отсрочка оказалась совсем короткой — теперь инвесторы должны завершить сделки с «Русалом» и En+ до 12 ноября.

Один из крупнейших в мире производителей алюминия Rusal и энерго-металлургическая En+ сообщили американским властям о существенных изменениях в корпоративном управлении – они потенциально могут привести к смене контроля в компаниях, то есть к сокращению доли Олега Дерипаски, что и было целью введения санкций. Чтобы проверить эту информацию, Минфин США и продлил срок лицензии, дающей право осуществлять операции с акциями и долговыми обязательствами En+ и «РусАла». Теперь инвесторы должны избавиться от всех активов не 23 октября, а 12 ноября.

Напомню, что Олег Дерипаска и связанные с ним компании попали под санкции США в апреле. Включение в «черный список» означает, что американским контрагентам запрещены любые экономические связи с ними. Позже Минфин сообщил, что ограничительные меры против компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Миллиардер согласился сократить свою долю в En+ до уровня ниже 50% и покинул совет директоров компании.

Власти США по разным причинам уже несколько раз продлевали срок, в течение которого инвесторы должны были избавиться от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски. В последний раз он продлевался до 23 октября.