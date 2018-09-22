Полиция ищет наркотики в штабе кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова

Об этом сообщает портал Тайга.инфо.

Поводом для проверки послужил анонимный телефонный звонок. Сначала в штаб, который находится в рескоме КПРФ, пришел оперуполномоченный, потом появился участковый. Сейчас в штабе работают несколько полицейских со служебной собакой.