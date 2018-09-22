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10:02, 22 сентября 2018

Полиция ищет наркотики в штабе кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова

Об этом сообщает портал Тайга.инфо.

Поводом для проверки послужил анонимный телефонный звонок. Сначала в штаб, который находится в рескоме КПРФ, пришел оперуполномоченный, потом появился участковый. Сейчас в штабе работают несколько полицейских со служебной собакой.

Комментарии

28

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(комментарий скрыт)

djuga 22 сентября 2018 | 10:08

Полиция ищет наркотики в штабе кандидата от КПРФ
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Ого!
Странно, что не оружие, не боеприпасы и не серпы с молотами - они больше подходят для борьбы с властью.
А вообще это уже даже не смешно. Власть лажает уже даже никого и ничего не стесняясь.
Позорище.

semia 22 сентября 2018 | 10:14

Не мешало бы разобраться с теми, кто там действительно собаки. А бедное животное пришло за компанию.

danko1 22 сентября 2018 | 10:17

semia: Очень эффективный метод ведения избирательной кампании, когда фальсификации и административный ресурс не помогают.

alcatraz 22 сентября 2018 | 10:18

Власти прибегли к своему проверенному и излюбленным методам.
Подбрасывание наркотиков. А, че ожидать от этих жуликов, как не это..!

pyfrjvsqfldjrfn 22 сентября 2018 | 10:19

Ну, что? Додоговаривась с гебнюком...

astet 22 сентября 2018 | 10:28

djuga: так их -
политических зюгановских проституток!!!
Это они голосовали за все
антинародные законы
по указанию Путина!
Теперь пусть и они
искупаются в том дерьме,
в котором держали россиян
все эти годы!!!

rumik 22 сентября 2018 | 10:37

astet: ты откуда чудушко?

archibald_dandy_esquire 22 сентября 2018 | 10:10

а они-то думали, что новое ГКЧП Путина - это их ГКЧП

ur_sus 22 сентября 2018 | 10:12

archibald_dandy_esquire:
Думаю, найдут чемоданов 12 кокса...

i_c_e 22 сентября 2018 | 10:11

Класс. Ещё и подкинут. Забавные методы показать «кто в доме хозяин». Обиделась ЕдРо.
Вот мне непонятно — ну выберут в этой Хакасии какого-нибудь шамана, даже если. И что с «вертикалью» случится? Надо ли клоунаду устраивать ценою в возможные протесты, если такого шамана обвинят в зоофилии или ещё каком «смертном грехе»? Это не Москва. Могут и шмальнуть из-за угла.

rash 22 сентября 2018 | 10:12

Эллочка, ау! Это по закону?

oktabr 22 сентября 2018 | 10:15

Ну зачем вы так, Элочка сейчас опять расплачется.

mmm_333 22 сентября 2018 | 10:13

не сомневаюсь, что найдут тонн пять....
а потом может и потеряют, если все будет как надо

polikarpich 22 сентября 2018 | 10:15

Ну что ж! Старый проверенный способ. В Чечении, например, работает безотказно.

srk2658lu 22 сентября 2018 | 10:20

А чего бы не проверить всю путинскую элиту на наркотики.
Что, достаточно для этого одного анонимного звонка?
Или это работает только против политических противников?

sapiens17 22 сентября 2018 | 10:33

srk2658lu: "Там нога у того, кого надо нога..."

ramses333 22 сентября 2018 | 10:20

"Полиция ищет наркотики..."
--------------------
Ну да. А, как известно, "кто ищет, тот всегда найдет".

ed10075 22 сентября 2018 | 10:20

Обычные трюки едрисни в борьбе за сохранение режима Клептократии.

ivfn 22 сентября 2018 | 10:35

ed10075:
//Обычные трюки едрисни//
Можно подумать большевики божьи одуванчики. Прохиндеи клейма негде ставить

sim 22 сентября 2018 | 10:49

ivfn: Оба хуже.

kochar 22 сентября 2018 | 10:26

Плевать я хотел и на красных и на белых.
По любому должен когда нибудь придти лесничий дядя Ваня и сделать отбивную из этих шкур.

ramses333 22 сентября 2018 | 10:26

Элла Памфилова и покойный Виктор Черномырдин (хором): "Никогда такого не было, и вот опять".

lion64__2 22 сентября 2018 | 10:27

Лучше бы у себя дома поискали, точно бы нашли. Сами крышуют всякую нежить.

gregor 22 сентября 2018 | 10:27

Я и 86 % телевизионного растениеводства ,уверены , что у всех , кто против воров и жуликов , против нашего Несменяемого. Солнцеподобного , у всех них , если послать полицейских , найдут наркотики . И что самое предсказуемое ...,с той партии наркотиков , которые возит борт Патрушева .

vladimirbelarus 22 сентября 2018 | 10:27

Старый трюк! Новый трюк - объявить педофилами и найти компрометирующие фотки в компе. Там всё равно никто не разберётся что и где было, а осадочек-то останется. Заодно и дело уголовное.

neyexo 22 сентября 2018 | 10:44

Это что-то новое
Надо и других кандидатов поискать, особенно от ...

iskateli 22 сентября 2018 | 10:46

Как найдут, срочно перевезти в МИД РФ на самолете члена совета безопасности.

goshan31 22 сентября 2018 | 10:47

Комунистов ненавижу, но это не метод !

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