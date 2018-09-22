Z Архив новостей новости
5 2 6 1438
10:00, 22 сентября 2018

Противоречивая информация приходит из Хакасии о решении главы региона

В своем обращении к жителям Виктор Зимин сказал, что уходит. Его пресс-служба настаивает, что речи не идет об отставке.

Официального документа об уходе по собственному желанию от Виктора Зимина никто не предъявлял. Глава Хакасии формально остается на своем посту. В его пресс-службе агентству ТАСС сказали, что то заявление, которое было опубликовано несколько часов назад, касается исключительно его решения не идти во второй тур выборов. В то же время высказывания губернатора многие восприняли однозначно – он уходит и прощается.

Последнее время, настаивает Зимин, он работал под тяжелейшим давлением. На республику и на него лично были обрушены потоки критики. В ходе первого тура жители выразили недоверие курсу правительства, поэтому глава региона принимает на себя всю ответственность. Руководивший Хакасией почти 10 лет, Зимин уступил в первом туре кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, объяснив это проблемами со здоровьем. Накануне стало известно, что он не будет участвовать во втором туре. Так что теперь его место займет кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

Глава Хакасии отказался от дальнейшего участия в губернаторских выборах после звонка из администрации президента, рассказали РБК люди из окружения Зимина. По словам собеседников газеты, это решение далось главе республики нелегко.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oktabr 22 сентября 2018 | 10:12

Решение далось нелегко, бедняжка, карманы приросли к бюджету.

orein51 22 сентября 2018 | 10:23

"зим там нет" или "зиминкн виляет хвостом" (или "хвост виляет кем"?)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 6483 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 157 6 16468 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 695 6 72908 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 52 6 7045 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 103 6 14066 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 406 6 56409 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 121 6 18282 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20935 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8662 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12832 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните деллоризацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 97 6 16965 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5918 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Бессрочный протест Раньше что-то похожее называлось «Оккупай Абай», теперь — «Бессрочка», но суть примерно одна. Всех объединить, сформировать силу, привлечь внимание, организовать массовый мирный протест…

5 157 6 31427 21.09
Kпротесты, общество, политика, мнения
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 193 6 38714 16.09
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Русская провокация
Пленные

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2979268
Если в России стояли войска НАТО, то они с нами обращались бы гораздо лучше, чем собственные власти, которых по Конституции должны формировать мы, пленные…

5 139 6 53811 15.09
#слушать 40:02 8читать ;смотреть $скачать 9.2 МБ
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Орешкин: У Порошенко мало шансов переизбраться. Он сильно надоел Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 101 6 22011 19.09
Kукраина, рф, политика, передачи, мнения

Популярное за неделю

Новости

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка России миллиард 200 миллионов долларов Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений

5 37 6 26559
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 67 6 144887 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 121 6 18282 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 265042 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 81 6 139211 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7275563
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3668886

Сегодня в эфире