Противоречивая информация приходит из Хакасии о решении главы региона

В своем обращении к жителям Виктор Зимин сказал, что уходит. Его пресс-служба настаивает, что речи не идет об отставке.

Официального документа об уходе по собственному желанию от Виктора Зимина никто не предъявлял. Глава Хакасии формально остается на своем посту. В его пресс-службе агентству ТАСС сказали, что то заявление, которое было опубликовано несколько часов назад, касается исключительно его решения не идти во второй тур выборов. В то же время высказывания губернатора многие восприняли однозначно – он уходит и прощается.

Последнее время, настаивает Зимин, он работал под тяжелейшим давлением. На республику и на него лично были обрушены потоки критики. В ходе первого тура жители выразили недоверие курсу правительства, поэтому глава региона принимает на себя всю ответственность. Руководивший Хакасией почти 10 лет, Зимин уступил в первом туре кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, объяснив это проблемами со здоровьем. Накануне стало известно, что он не будет участвовать во втором туре. Так что теперь его место займет кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

Глава Хакасии отказался от дальнейшего участия в губернаторских выборах после звонка из администрации президента, рассказали РБК люди из окружения Зимина. По словам собеседников газеты, это решение далось главе республики нелегко.