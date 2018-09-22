Павел Грудинин призвал сажать учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах
Экс-кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин призвал сажать учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах.
«…самый большой удар по законности в России, по государственности России, — это фальсификация выборов. Члены избирательных комиссий, председатели избирательных комиссий, председатели ТИКов — они должны знать, что они не уйдут ответственности, если начнут делать то, что делали в Приморье, и то, что делали, пока как будто бы были незамеченными», — сказал Грудинин. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморского края забрать из правоохранительных органов заявления, которые они подали в отношении председателей участковых комиссий, где работают учителя, замдиректора школ и воспитатели детских садов.
Комментарии23
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semia 22 сентября 2018 | 09:37
Теперь новая фишка: если учителя подтасовать не смогли,то подключаются ЦИК и ТИК на местах и отменяют результаты неугодные. Потом проведут своих. Преступление на преступлении. Вообще выборов нет ,получается!
kuxxxku 22 сентября 2018 | 09:40
semia: Причем на последнюю парту...
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 09:52
kuxxxku: Садить надо начинать с самого верха вертикали власти!
piter_ug 22 сентября 2018 | 09:38
Его самого вполне можно посадить, как соучастника фальсификационного карнавала.
Он прекрасно знал всю его изнанку, но принял в нем участие.
nehoroshiy 22 сентября 2018 | 10:28
piter_ug: Участие Грудинина было не напрасно. А ему надо было продать всю клубнику и свалить в к банковским счетам и оттуда любить или не любить Россию?По мне- пусть коммунисты хоть противостоят единоросам, а будет видно.
ivfn 22 сентября 2018 | 10:31
nehoroshiy:
//а будет видно.//
За 70 лет не насмотрелись???
nehoroshiy 22 сентября 2018 | 10:41
ivfn: Не понимаете мою мысль. Главное что-бы была борьба на выборах, а не имитация. А там и другие партии подтянуться- будет что выбирать.
rumik 22 сентября 2018 | 10:41
ivfn: тебя обидели за эти 70 лет?
aleks50 Алексей Клубников 22 сентября 2018 | 09:39
Это дрессированный путинский суд станет сажать скрепы путинской власти? Этих политических проституток?
citizeneco 22 сентября 2018 | 09:40
Да, так и надо сделать, иначе этот порочный круг не разорвать и новых фальсификаций не избежать. Каждый должен отвечать за свою работу, тем более за подлог, который искажает результаты выборов.
balya 22 сентября 2018 | 09:41
Председателя ЦИК, который "попросил" забрать заявления - тоже посадить, потому что все "ниточки" в итоге приведут к тому, кто приказал фальсифицировать, то есть к нему.
putin_itogy 22 сентября 2018 | 09:41
ПРАВИЛЬНО!
Подписываюсь.
С "малого преступления" начинаются все глобальные мировые преступления,
и возникает путинизм,
которые угрожают всею человечеству!
anemon 22 сентября 2018 | 09:51
Начать с Памфиловой. А то и ещё выше.
mr_samgin 22 сентября 2018 | 09:58
Грудин требует массовых репрессий.
Но аудиториии Эха этого мало.
И это тоже люди кто осуждают репрессии. :)
isnowanaarene 22 сентября 2018 | 10:26
mr_samgin: Есть конкретные статьи УК, просто пусть соблюдают свои законы.
wrk 22 сентября 2018 | 10:34
mr_samgin: вы ошибаетесь.
Демократы осуждают репрессии против себя и своих друзей, а так же против бизнсменов за счет которых они живут.
Учителя, врачи в массе своей относятся к категории обслуживающего персонала и репрессии лучший метод держать быдло в стойле.
Вы никогда не задумывались почему число людей сидящих в тюрьмах при "добром" немцове, превышает число сидящих при Путине.
nehoroshiy 22 сентября 2018 | 09:58
Для начала на "почётную" доску нарушителей выборов. И кто сказал, что только учителя могут считать голоса? Бюджетников на проведении выборов должно быть меньше всех остальных.
kochar 22 сентября 2018 | 10:06
Товарищ Грудинин,он же господин,не учителей надо сажать,а кураторов!
Берите выше псевдопатриот и воздаться вам за мартовские грехи.
encopresis 22 сентября 2018 | 10:11
Оно, конечно, правильно - САЖАТЬ! А так же сажать учителей, которые пугают учеников тюрьмой и репрессиями за сочувствие оппозиции. За идеологию. За милитаристское воспитание. За пропаганду религии.
Ну и задним числом посадить всех учителей СССР, которые этим же занимались при КПСС.
А самого Грудинина посадить за то, что клубничные поля он застроил многоэтажками и складами.
severnaj 22 сентября 2018 | 10:19
Согласна. И не только учителей.
orein51 22 сентября 2018 | 10:25
грдинкин, не надо ли сначало найтить и посодить закащиков?
srk2658lu 22 сентября 2018 | 10:26
Памфилова клялась, что все дела о нарушениях будут переданы в СК и полицию.
Врёт, электронщица....
pomeranche 22 сентября 2018 | 10:29
Они собрали педсовет в школе и решили подтасовать результат выборов? Надо судить их, по закону. Как пример другим. Но надо и судитьтех кто пользуясь служебным положением принудил их этим заниматься.