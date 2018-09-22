Экс-кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин призвал сажать учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах.



«…самый большой удар по законности в России, по государственности России, — это фальсификация выборов. Члены избирательных комиссий, председатели избирательных комиссий, председатели ТИКов — они должны знать, что они не уйдут ответственности, если начнут делать то, что делали в Приморье, и то, что делали, пока как будто бы были незамеченными», — сказал Грудинин. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморского края забрать из правоохранительных органов заявления, которые они подали в отношении председателей участковых комиссий, где работают учителя, замдиректора школ и воспитатели детских садов.