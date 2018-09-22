Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о своей отставке
Это связано в критикой, которая обрушилась на Зимина во время недавней избирательной кампании, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре регионального правительства.
«В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии»,— заявил Зимин.
Напомним, на выборах главы региона 9 сентября Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября. Однако теперь выборы пройдут через две недели — 7 октября. Во втором туре примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место.
Комментарии5
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mmm_333 22 сентября 2018 | 09:45
Ну и где сейчас всплывет этот кусок? На кокой хлебной синекуре будет жировать?
aleks50 Алексей Клубников 22 сентября 2018 | 09:46
Что Зимина прокатили? Был горячим поборником путинского пенсионного грабежа?
piter_ug 22 сентября 2018 | 09:49
Ну теперь ему прямая дорога в кампанию вальки-стакана.
Куда же ещё сливать отходы политики едропутов.
apels 22 сентября 2018 | 09:57
Богатый край, который фактически является банкротом. Эта колониальная политика Москвы, когда региону остаются крохи и нет никаких стимулов хозяйствовать до добра не доведет.
podwodnik 22 сентября 2018 | 10:09
"... Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии»,- заявил Зимин ...".
Это как же надо мозги вывернуть мехом наружу что-бы придумать "раскол в Хакасии"? Хоть яблони на Марсе, лишь бы не согласится что достали мы народ со своим воровством до печёнки.