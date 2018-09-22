В Иране несколько человек погибли в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз
В Иране несколько человек погибли в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз, — об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
Неизвестные открыли огонь во время парада. Есть пострадавшие, точное число неизвестно.
Комментарии1
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ur_sus 22 сентября 2018 | 09:42
Не удивлюсь, что это пара чудом уцелевших под израильскими бомбами в Сирии "стражей исламской революции" вернулись к родным очагам и "отблагодарили" родную армию....