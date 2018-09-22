Температура воздуха в Москве может сегодня подняться до 26 градусов, тем самым побив рекорд 1994 года

Об этом сообщили в погодном центре «Фобос», передает «РИА Новости».

В столице ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление к вечеру упадет ниже нормы, до 745 мм ртутного столба. По словам синоптиков, в ночь на воскресенье влияние на погоду в Московском регионе окажет холодный атмосферный фронт, который начнет «вытеснять бабье лето».

В воскресенье похолодает до 16-18 градусов. Кроме того, местами ожидаются дожди и грозы.

А на следующей неделе температура продолжит падать.