По меньшей мере восемь детей погибли, шестеро ранены в результате взрыва на севере Афганистана

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные полиции. По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения «Талибан»(запрещено в РФ), которые намеревались совершить нападение на представителей сил

безопасности.