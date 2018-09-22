По меньшей мере восемь детей погибли, шестеро ранены в результате взрыва на севере Афганистана
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные полиции. По его информации, инцидент произошел вечером в пятницу в провинции Фарьяб. Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. По словам местных властей, за взрывом стоят боевики радикального движения «Талибан»(запрещено в РФ), которые намеревались совершить нападение на представителей сил
безопасности.
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