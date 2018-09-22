На юге Ирана во время парада несколько человек погибли в результате теракта

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Это произошло на военном параде, передают РИА Новости.
Рождённые 18 сентября
Поздравить…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Право силы побеждает силу права
Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…
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Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17
Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…
СерпомПо
Telegram-канал
Крах РПЦ
Вполне естественно, что проблемы сегодняшних российских властей привели к трудностям РПЦ. Провал Путина в Украине последовательно привел к провалу Патриарха Кирилла там же…
Сергей Удальцов
лидер движения «Левый фронт»
Приморский беспредел
Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…
Алексей Златкин
юрист-правозащитник, блогер
Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома
Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это
Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно
и техническими исполнителями их коварных замыслов…
Александр Горный
блогер, Крым
Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно
Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…
Алексей Мельников
публицист
Начните деллоризацию с себя
Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля
Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…
Сергей Собянин
мэр Москвы
Назначил заместителей мэра
Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…
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«Марш сирот» пройдет в Биробиджане
Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…
Дмитрий Гудков
политик
Это правильное решение и редкий случай
На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…
Один Высоцкий
Высоцкий. Глава 121. «Ах, милый Ваня…»
Все слова, которые говорит Промокашка в этом легендарном фильме, были придуманы именно Бортником…
Бессрочный протест
Раньше что-то похожее называлось «Оккупай Абай», теперь — «Бессрочка», но суть примерно одна. Всех объединить, сформировать силу, привлечь внимание, организовать массовый мирный протест…
В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев
Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…
Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов Сбербанка России миллиард 200 миллионов долларов
Еще около 300 миллионов долларов они забрали из других кредитно-финансовых учреждений
гость:
Александр Невзоров
публицист
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...
Кремль. Путину. Из Приморья
Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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