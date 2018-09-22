В Москву прибыли мощи почитаемого в православном мире святителя Спиридона

Верующие смогут увидеть реликвию в Храме Христа спасителя.

Мощи с греческого острова Корфу уже побывали в десятке российских городов. В столице поклониться им можно будет на протяжении трех недель. Святыня доступна каждый день с 8 утра до 8 вечера. Опыт прошлых лет показывает, что интерес к подобным реликвиям достаточно высокий. Паломники вынуждены стоять в длинной очереди, иногда по несколько часов.

Попасть в Храм Христа спасителя, выйдя со станции метро «Кропоткинская», простым верующим не удастся. Организаторы предлагают ехать до «Парка культуры» или «Октябрьской» и идти через парк «Музеон» по Крымской и Якиманской набережным к Патриаршему мосту.

К Святому Спиридону православные традиционно обращаются с жилищными проблемами, а также молятся о здравии и прекращении распрей.

Москва станет последней точкой пребывания мощей до отправки обратно в Грецию.