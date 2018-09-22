В Москву прибыли мощи почитаемого в православном мире святителя Спиридона
Верующие смогут увидеть реликвию в Храме Христа спасителя.
Мощи с греческого острова Корфу уже побывали в десятке российских городов. В столице поклониться им можно будет на протяжении трех недель. Святыня доступна каждый день с 8 утра до 8 вечера. Опыт прошлых лет показывает, что интерес к подобным реликвиям достаточно высокий. Паломники вынуждены стоять в длинной очереди, иногда по несколько часов.
Попасть в Храм Христа спасителя, выйдя со станции метро «Кропоткинская», простым верующим не удастся. Организаторы предлагают ехать до «Парка культуры» или «Октябрьской» и идти через парк «Музеон» по Крымской и Якиманской набережным к Патриаршему мосту.
К Святому Спиридону православные традиционно обращаются с жилищными проблемами, а также молятся о здравии и прекращении распрей.
Москва станет последней точкой пребывания мощей до отправки обратно в Грецию.
Комментарии4
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ura_123 22 сентября 2018 | 09:11
Видать скоро в коммерческий тур по миру отправится камень от кафе " Сепар” )))
vezdehod 22 сентября 2018 | 09:15
Если бы это были мощи "Святого Путимона". то обязательно к ним "приложился".
pro_hanov 22 сентября 2018 | 09:19
ura_123: Зря смеётесь. Вера многих людей в чудодейственность мощей превращает их в интерсубъективную реальность. Так и вера в коммунизм двигала строительство заводов и железных дорог. Надежда на успех - первый шаг у успеху. Вряд-ли, конечно, святитель Спиридон выдаст квартиры нуждающимся, но быть может сподвигнет их на усилия по улучшению жилищных условий.
aleks50 Алексей Клубников 22 сентября 2018 | 09:19
Сегодня верующие поумиляются на прах почившего Спиридона и все как один станут здоровенькими, богатенькими и счастливенькими. Хотя что то мне подсказывает, что такое рвение чем жгуче то смахивает на мартышкино трудовое усилие. Ну хоть попам радость доставят своими подношениями.