Второй тур выборов главы Хакасии переназначен на 7 октября

Такое решение принято на сегодняшнем заседании, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона. Голосование должно было состояться в это воскресенье, однако накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. Теперь его соперник — коммунист Валентин Коновалов — будет бороться за пост губернатора с занявшим в первом туре третье место эсером Андреем Филягиным. Кандидат от «Справедливой России» этим утром уже подал документы на участие во втором туре.

У кандидатов на пост главы Хакасии достаточно времени, чтобы подготовиться к выборам в изменившихся условиях. Такое мнение высказал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он добавил, что первый тур выборов прошел без особых происшествий, результаты были чистыми. Как только что стало известно, глава Хакасии Виктор Зимин объявил об уходе в отставку. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — говорится в его обращении к жителям региона, которое в субботу распространила пресс-служба республиканского правительства.