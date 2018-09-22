Акция против пенсионной реформы пройдет сегодня в Москве

Ее организаторами выступают представители левых сил, среди которых КПРФ, Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии.

Сегодняшний митинг, подчеркивают заявители, станет третьим решающим этапом Общероссийской акции протеста под названием: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» Акция проходит в преддверии второго, основного чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме. Шествие начнется в 12 часов на улице Маши Порываевой и продолжится митингом на проспекте Академика Сахарова.

Напомню, что прошлая акция левых против пенсионной реформы состоялась 2 сентября и собрала, по данным «Белого счетчика», около 9 тысяч человек. Тогда по итогам митинга была принята резолюция, главными требованиями которой стали: организация общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, полный отказ от повышения пенсионного возраста и отставка правительства.

Митинги и пикеты против пенсионной реформы сегодня запланированы и во многих других российских городах.

Напомню, что акции, которые прошли по всей стране 9 сентября, сопровождались массовыми задержаниями. Всего было задержано более 1000 человек