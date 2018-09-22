Акция против пенсионной реформы пройдет сегодня в Москве
Ее организаторами выступают представители левых сил, среди которых КПРФ, Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии.
Сегодняшний митинг, подчеркивают заявители, станет третьим решающим этапом Общероссийской акции протеста под названием: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!» Акция проходит в преддверии второго, основного чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме. Шествие начнется в 12 часов на улице Маши Порываевой и продолжится митингом на проспекте Академика Сахарова.
Напомню, что прошлая акция левых против пенсионной реформы состоялась 2 сентября и собрала, по данным «Белого счетчика», около 9 тысяч человек. Тогда по итогам митинга была принята резолюция, главными требованиями которой стали: организация общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, полный отказ от повышения пенсионного возраста и отставка правительства.
Митинги и пикеты против пенсионной реформы сегодня запланированы и во многих других российских городах.
Напомню, что акции, которые прошли по всей стране 9 сентября, сопровождались массовыми задержаниями. Всего было задержано более 1000 человек
Комментарии8
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ivfn 22 сентября 2018 | 09:05
//Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии.//
А эти чем недовольны?
traxau_okurka 22 сентября 2018 | 09:07
ivfn: Если офицер нормальный, а не как казнокрад-полковник, то его заботят проблемы людей.
zularin12 22 сентября 2018 | 09:08
Популисты.
aleks50 Алексей Клубников 22 сентября 2018 | 09:24
zularin12: Да , очень плохие людишки, не поддерживают грабёж населения святым лидером тухлых портянок.
vikwlad 22 сентября 2018 | 09:13
А Союз Советских офицеров и Движение в поддержку Армии чем недовольны?
opiatnovyi63 22 сентября 2018 | 09:22
Надо же, есть ещё и Союз Советских офицеров! Ни СССР , ни Советской власти уже нет, а офицеры здравствуют!
aleks50 Алексей Клубников 22 сентября 2018 | 09:22
Собираются предатели пенсионных грабителей. На них уже готовятся натравить дебильных опричников воровской власти Вовы виолончельного.
sam2018 22 сентября 2018 | 09:23
Коммуняки ничего не добьется!
Только Навальный, действуя совместно с санкциями США окончательно разрушит экономику !
Как только выйдет из тюрьмы, так и начнет все крушить и разрушать.