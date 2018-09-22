Число погибших в США из-за урагана «Флоренс», который к настоящему времени уже рассеялся, возросло до 43 человек
Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. Ранее было известно о 41 погибшем. Большая часть жертв приходится на штат Северная Каролина. Стихийным бедствием также в наибольшей степени затронуты Южная Каролина и Вирджиния. По оценкам аналитического агентства Moody's, экономический ущерб от «Флоренс» составил от 38 до 50 миллиардов долларов. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба составят от 1,7 до 5 миллиардов долларов.
Комментарии1
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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 08:47
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