Йемену в ближайшее время грозит гуманитарная катастрофа
В последние недели ситуация с доступом к продовольствию резко ухудшилась. Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации. Он предупредил, что ситуация приближается к переломной точке, после которой невозможно будет предотвратить массовые гибели людей из-за голода по всей стране. Лоукок добавил, что более половины жителей не обеспечены продовольствием, из них восемь миллионов находится в бедственном положении, и им требуется «чрезвычайная продовольственная помощь».
Комментарии7
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kruzalova 22 сентября 2018 | 08:46
возможно, им требуется прекратить резать друг друга и начать работать?
nelibermot22 22 сентября 2018 | 09:07
Главное Салеха убрать, а там разберемся - именно так рассуждали йеменские майданутые 2011-2012, устраивая революция гыдности
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 08:47
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
drgonish 22 сентября 2018 | 08:48
Йемен экспортирует сырую нефть, кофе, сушёную и солёную рыбу, а импортирует в основном продовольствие и живой скот, машины и оборудование, транспортные средства, химикаты и пр.
Ничего не напоминает? А ведь Путина там нету. Но, зато импортофилов, как и в России, больше чем говна. Все заработанные доллары Йеменом на экспорте, утекают обратно, западным рабочим и пенсионерам.
Лишь бы не ТАЗ и не Анапа, да хомки? А то, что 20% НДС, тык то Путин виноват.
compare 22 сентября 2018 | 08:48
слабо,пенсионный возраст-до восьмижестяи и "накормить" йеменцев,кои забыли,для чего они вообще на свет родились и занялись самоистреблением?
drgonish 22 сентября 2018 | 09:12
compare:
За-то там НДС 5%. Либералы говорят, чем он меньше, тем лучше экономике. Но, че-то не получается у Йемена, хотя бы как в нищебродской Польше, где НДС 23%.
book_publisher 22 сентября 2018 | 08:50
Саудиты - вон из Йемена!