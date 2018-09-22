Йемену в ближайшее время грозит гуманитарная катастрофа

В последние недели ситуация с доступом к продовольствию резко ухудшилась. Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании в Совете безопасности организации. Он предупредил, что ситуация приближается к переломной точке, после которой невозможно будет предотвратить массовые гибели людей из-за голода по всей стране. Лоукок добавил, что более половины жителей не обеспечены продовольствием, из них восемь миллионов находится в бедственном положении, и им требуется «чрезвычайная продовольственная помощь».