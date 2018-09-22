В Приморском городе Уссурийске открыли памятник погибшему в Сирии герою России Валерию Асапову...

Торжественная церемония прошла на Аллее Славы на территории штаба пятой армии, сообщает пресс-служба администрации города.

Генерал-лейтенант погиб 23 сентября прошлого года. Старший группы российских военных советников получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками командного пункта сирийской армии. Валерий Асапов посмертно удостоен высшей государственной награды Сирии — ордена «Герой Республики» и медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.