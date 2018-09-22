В Приморском городе Уссурийске открыли памятник погибшему в Сирии герою России Валерию Асапову
Торжественная церемония прошла на Аллее Славы на территории штаба пятой армии, сообщает пресс-служба администрации города.
Генерал-лейтенант погиб 23 сентября прошлого года. Старший группы российских военных советников получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками командного пункта сирийской армии. Валерий Асапов посмертно удостоен высшей государственной награды Сирии — ордена «Герой Республики» и медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.
Комментарии16
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ugiazov 22 сентября 2018 | 08:35
Герой России погиб за какой-то хрен в Сирии.
rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 08:38
В Приморском городе Уссурийске открыли памятник погибшему в Сирии герою России Валерию Асапову...
Вечная Слава Герою!
put__out 22 сентября 2018 | 08:53
rpmcmurphy: Крикните это жене и детям. -Лучший солдат в России всегда был тот, кто не вернулся из боя.
vikwlad 22 сентября 2018 | 09:08
Рядом надо поставить табличку: "Погиб, защищая интересы кремлёвской ОПГ."
mayk18_10 22 сентября 2018 | 09:17
vikwlad: Шо то я сбился со счета-это он после первой Победы в Сирии, погиб , или после , второй?
polikarpich 22 сентября 2018 | 09:02
rpmcmurphy: А в чём героизм? В том, что его с миномёта ошарашили, да ещё и где-то в "песочнице"?
Хреновым, сталбыть, советником и воином он был.
И...это...ты, главное, к завтрему его фамилию-то не забудь.
vilingrad 22 сентября 2018 | 09:04
rpmcmurphy: trans: "Имя его известно. Подвиг его неизвестен".
Нелепую смерть глупца объявлять героизмом...
ur_sus 22 сентября 2018 | 09:19
rpmcmurphy:
//Вечная Слава Герою!//
Как насчёт выдать "героев" погибшему экипажу "ила"? Они прикрывали грудью израильские бомбардировщики от российских ракет, когда те уже приземлились на родном аэродроме.
black100 22 сентября 2018 | 08:39
ugiazov: ПОГИБ В сИРИИ И СТАЛ ГЕРОЕМ РОССИИ...
vezdehod 22 сентября 2018 | 08:42
Погибнуть в мирное время и вдали от Родины, достоин "Героя" - только в России.
vinidbi 22 сентября 2018 | 08:44
ugiazov: Земля стекдоватой такому герою наемнкику убивающего людей в чужой стране за деньги!!!
astet 22 сентября 2018 | 09:03
ugiazov: Быть Героем России
при путинском режиме
сомнительная честь:
это значит,
стоять в одной шеренге
с бандитом, садистом и серийным маньяком Кадыровым!
Боже, избавь от такого позора!!!
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 08:48
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
trans 22 сентября 2018 | 08:56
А какой он подвиг совершил?
henry52 22 сентября 2018 | 09:00
trans: Погиб в Сирии. Этого достаточно...
ivar1964 22 сентября 2018 | 09:09
Желаю России побольше таких "героев".