Глава «МиГ» назначен вице-президентом объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству

Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко назначен вице-президентом объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли. По его словам, Тарасенко будет совмещать должности.

Во вторник источник агентства сообщил о таких планах.