Глава «МиГ» назначен вице-президентом объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству
Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко назначен вице-президентом объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли. По его словам, Тарасенко будет совмещать должности.
Во вторник источник агентства сообщил о таких планах.
Комментарии1
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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 08:48
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