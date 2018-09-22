Второй тур выборов главы Хакасии переназначен на 7 октября

Такое решение принято на сегодняшнем заседании, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона. Голосование должно было состояться в это воскресенье, однако накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. Теперь его соперник — коммунист Валентин Коновалов — будет бороться за пост губернатора с занявшим в первом туре третье место эсером Андреем Филягиным. Кандидат от «Справедливой России» этим утром уже подал документы на участие во втором туре.