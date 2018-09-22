Сегодня пятью матчами открывается восьмой тур чемпионата России по футболу

Участники еврокубков сыграют позже, но и среди прочих есть команды, которые уже включились в борьбу если не за титул, то за места в верхней части таблицы. «Ростов» делит со «Спартаком» второе место и сегодня играет дома против «Уфы». в прошлом сезоне «Уфа» получила право играть в Европе, но это, вкупе с уходом в Зенит главного тренера Сергея Семака и стало причиной неприятностей. Команда набрала всего четыре очка и занимает сейчас предпоследнее место, которое вряд ли соответствует ее возможностям. Придется ли матч с «Ростовом» на низшую точку кризиса сказать пока сложно, но фаворитами будут, естественно, хозяева.

«Динамо», которое делит 6 место в таблице играет дома с еще одним аутсайдером махачкалинским «Анжи» и имеет хорошие шансы заработать три очка.

«Рубин», набравший столько же очков, сколько и «Динамо» на выезде встречается с тульским «Арсеналом».

Телеканал Матч ТВ покажет матч «Динамо» – «Анжи», начиная с 14 часов.