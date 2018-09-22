Один из крупнейших операторов платного телевидения в Европе сегодня может получить нового владельца

Покупателей всего двое, но борьбу за ценнейший актив они ведут почти два года. 39% акций сейчас принадлежит американской 21-й век Фокс. Ее владелец – медиамагнат и основатель Sky Руперт Мердок.

Британский телекоммуникационный регулятор выразил в начале года опасение, что семья Мердока, выкупив Sky, получит излишний контроль над телевидением, радио, в прессе и интернете. Как следствие, владельцы смогут оказывать серьезное влияние на общественное мнение и политическую повестку. Еще один претендент – американский кабельный оператор Комкаст.

Аукцион пройдет в три этапа. По оценкам экспертов, победителю придется заметно переплатить. Стоимость может превысить 35 миллиардов долларов.

Победителя аукциона станет известен сегодня вечером.