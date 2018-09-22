Петербургские коммунисты выйдут на митинг против пенсионной реформы в Удельный парк
Ранее власти перенесли их акцию из центра в отдаленный район города.
Петербургские коммунисты начнут митинг в Удельном парке в час дня. Туда их перенаправили городские власти. Изначально Смольный согласовал акцию в другом месте — на площади Ленина, в центре города. Причем, помимо КПРФ, разрешение провести акции в этом месте получили сторонники Алексея Навального и объединившиеся представители разных парламентских партий. За несколько дней до первого митинга на площади прорвало трубу: власти попросили всех перенести свои мероприятия в Удельный парк, в отдаленном районе. Сторонники Навального отказались менять локацию. В ходе акции девятого сентября были столкновения с полицией и задержания. В отделения отправились более шестисот человек. После этого глава петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова сообщила, что коммунисты последуют рекомендации властей и перенесут свой митинг в парк.
Петербургские коммунисты также планируют в ходе акции выразить поддержку кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко. Напомню, он проиграл во втором туре единороссу Андрею Тарасенко. Местный избирком спустя несколько дней отменил результаты выборов.
Комментарии11
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rash 22 сентября 2018 | 08:08
Очень "мужественные" коммунисты соберутся там, где их никто увидит, с таким же успехом могли бы выехать в лес, даже полезней - грибов набрали бы.
drgonish 22 сентября 2018 | 08:19
rash: pro_hanov:
О, если там соберется хотя бы тыщ 20, их заметят ВСЕ.
Правда, глядя на явку на выборах, в т.ч. в Москве, реально проблема пенсионной реформы там волнуют полторы калеки.
sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 08:49
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
pna 22 сентября 2018 | 08:30
rash: Удельный парк не отдаленный район. Две станции метро. Остановка электричуи. С десяток маршруток. Вот и проверим насколько протест против пенсионной реформы массовый
yuriykyvich 22 сентября 2018 | 08:54
rash: Ну зачем же Вы так за этих "борцунов" За Светлое Будущее Человечества, где ВЛАСТЬ им сказала, там и собираться будут. "Галочку" поставят и бюджет освоят.
pro_hanov 22 сентября 2018 | 08:09
Раньше коммунисты в Питере брали почту, телеграф, банки, а теперь тусуются в каком-то Удельном Парке, обсуждая отнятую пенсию. Не орлы.
drgonish 22 сентября 2018 | 08:15
[Сторонники Навального отказались менять локацию.]
Этим, сливщикам протестов, как всегда, шашечки, а не ехать.
Всем, кому надо затрещину, идут на пл. Ленина.
Все, кто против пенсионной реформы идут в Удельный парк.
sam2018 22 сентября 2018 | 08:30
Только Навальный действуя совместно с санкциями США окончательно обрушит экономику !
sasass 22 сентября 2018 | 08:37
Коммунисты немного активизировались , чувствуют уже, что вожжи в руках Пу и Зю дрожат ...
askol2016 22 сентября 2018 | 08:40
Если так уж необходимо стабилизировать Пенсионный Фонд, то за это должны заплатить 10% самого богатого населения.
piterjanis 22 сентября 2018 | 08:50
Там днём гуляет очень много народа,так что акция не останется незамеченной.