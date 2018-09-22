Петербургские коммунисты выйдут на митинг против пенсионной реформы в Удельный парк

Ранее власти перенесли их акцию из центра в отдаленный район города.

Петербургские коммунисты начнут митинг в Удельном парке в час дня. Туда их перенаправили городские власти. Изначально Смольный согласовал акцию в другом месте — на площади Ленина, в центре города. Причем, помимо КПРФ, разрешение провести акции в этом месте получили сторонники Алексея Навального и объединившиеся представители разных парламентских партий. За несколько дней до первого митинга на площади прорвало трубу: власти попросили всех перенести свои мероприятия в Удельный парк, в отдаленном районе. Сторонники Навального отказались менять локацию. В ходе акции девятого сентября были столкновения с полицией и задержания. В отделения отправились более шестисот человек. После этого глава петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова сообщила, что коммунисты последуют рекомендации властей и перенесут свой митинг в парк.

Петербургские коммунисты также планируют в ходе акции выразить поддержку кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко. Напомню, он проиграл во втором туре единороссу Андрею Тарасенко. Местный избирком спустя несколько дней отменил результаты выборов.