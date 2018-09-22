Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы на участие во втором туре выборов главы Хакасии. Об этом сообщил ТАСС председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин. Накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою

кандидатуру со второго тура выборов, который должен был состояться в это воскресенье. Таким образом, Филягин, ставший третьим в первом туре, теперь поборется за пост губернатора с коммунистом Валентином Коноваловым.

Жители Хакасии больше всего поддерживают кандидата от КПРФ, и выход из борьбы единоросса Виктора Зимина это подтверждает. Такое мнение высказал «Эху» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Этим утром избирком провел заседание, чтобы назначить новую дату голосования. И, как только что стало известно, выборы пройдут 7 октября