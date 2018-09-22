Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы на участие во втором туре выборов главы Хакасии
Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы на участие во втором туре выборов главы Хакасии. Об этом сообщил ТАСС председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин. Накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою
кандидатуру со второго тура выборов, который должен был состояться в это воскресенье. Таким образом, Филягин, ставший третьим в первом туре, теперь поборется за пост губернатора с коммунистом Валентином Коноваловым.
Жители Хакасии больше всего поддерживают кандидата от КПРФ, и выход из борьбы единоросса Виктора Зимина это подтверждает. Такое мнение высказал «Эху» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Этим утром избирком провел заседание, чтобы назначить новую дату голосования. И, как только что стало известно, выборы пройдут 7 октября
Комментарии3
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rpmcmurphy 22 сентября 2018 | 08:14
Жители Хакасии больше всего поддерживают кандидата от КПРФ, и выход из борьбы единоросса Виктора Зимина это подтверждает...
Хоть я и не верю, что найдётся хотя бы один кандидат на пост главы любого российского региона, который не заняв губернаторское кресло не будет делать деньги, я всё равно приветствую открытое народное волеизъявление на голосовании глав регионов. Может эта регулярная смена власти, не сейчас, но когда-нибудь лет через 50-100, изменит ситуацию с коррупцией, кумовством и взяточничеством в лучшую сторону. А может и не изменит.
neyexo 22 сентября 2018 | 08:36
das Spektakel (дас Шпектакель)
sasass 22 сентября 2018 | 08:41
Народ уже понял , что власть уже не справляется со своими функциями власти ...