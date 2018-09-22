Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву. Это важнейшее событие для Российской православной церкви, — считает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Мощи прибыли с греческого острова Корфу и до Москвы побывали в разных российских городах.