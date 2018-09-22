Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву. Это важнейшее событие для Российской православной церкви, — считает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
Мощи прибыли с греческого острова Корфу и до Москвы побывали в разных российских городах.
Комментарии4
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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 07:38
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
vikwlad 22 сентября 2018 | 07:45
Счастье-то какое привалило!
polikarpich 22 сентября 2018 | 07:49
vikwlad: Ага! Теперь попрём.
Особенно, если учесть, что у нас на постоянном местопребывании находятся мощи расхитителя Вована Питерского.
wrongway1 22 сентября 2018 | 07:50
Тримифунтского? Трупальдино из Бергамо