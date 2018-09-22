Американские и канадские военные утверждают, что зафиксировали четыре российских разведывательных самолета, которые проследовали к северу от Аляски. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки. Речь идет о «двух группах по два российских морских разведывательных самолета», которые вошли накануне в зону, где НОРАД осуществляет наблюдение. Отмечается, что в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады российские самолеты ни разу не входили.