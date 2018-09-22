Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах Дальнего Востока
Во Владивостоке активисты КПРФ собрались на несанкционированный митинг на привокзальной площади. Они требуют отменить проект пенсионных изменений. Еще одна тема -нарушения во втором туре выборов губернатора Приморского края, состоявшегося 16 сентября. Митингующие держали красные флаги и плакаты. В Хабаровске коммунисты хотели устроить шествие против пенсионной реформы, но им его не согласовали. В итоге разрешенный митинг состоялся на Комсомольской площади, передает «Интерфакс».
В Южно-Сахалинске санкционированный митинг прошел без эксцессов. Там участники требовали проведения референдума по изменению пенсионной системы и собирали подписи в его поддержку.
Комментарии1
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sofiamaltseva 22 сентября 2018 | 07:39
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk