Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал документы на участие во втором туре выборов главы Хакасии

Об этом сообщил ТАСС председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин. По его словам, заседание избиркома назначено на 11:30 по местному времени.

Накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен был состояться в это воскресенье. Таким образом, Филягин, ставший третьим в первом туре, теперь поборется за пост губернатора с коммунистом Валентином Коноваловым. Сегодня избирком должен назначить новую дату голосования.