Члены британского кабинета министров потребуют от главы правительства Терезы Мэй подготовить новый план по Brexit

Он должен прийти на смену предложениям, согласованным 6 июля, пишет газета «Дейли телеграф». По сведениям издания, требование к премьер-министру о необходимости выдвинуть «план В» как альтернативу предложениям, привязывающим страну к правилам ЕС ради сохранения зоны свободной торговли, прозвучат уже в ближайший понедельник на заседании правящего кабинета тори.

Ожидается, что министры окажут на Мэй давление с целью заставить ее сменить команду своих ключевых советников по вопросам взаимоотношений с ЕС и назначить на их место экспертов более высокого уровня для дальнейшего ведения переговоров с Брюсселем. В противном случае Мэй может столкнуться с демонстративным уходом с заседания ряда членов кабмина.