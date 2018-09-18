Избирком Хакасии примет сегодня решение о назначении даты выборов главы региона

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре республиканского избиркома. Как ожидается, голосование состоится 7 октября.

Накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен был состояться в ближайшее воскресенье. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Теперь его соперник — коммунист Валентин Коновалов — будет бороться за пост губернатора с занявшим в первом туре третье место эсером Андреем Филягиным.

«Справедливая Россия» будет бороться за победу своего кандидата, несмотря на усложненные внезапными изменениями условия. Об этом рассказал «Эху» член Президиума Центрального совета партии Михаил Емельянов.

В первом туре кандидат от КПРФ Коновалов обошел единоросса Зимина более чем на 12%.