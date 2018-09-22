В ряде российских городов вновь пройдут митинги против повышения пенсионного возраста

Организаторы называют акции решающими, так как в понедельник Госдума приступит ко второму чтению непопулярного законопроекта.

«Все на митинг! Завтра будет поздно!» — таким лозунгом интернет-пользователей встречает сайт омского отделения КПРФ. В преддверии второго чтения, и соответственно, окончания приёма поправок в законопроект о повышении пенсионного возраста, максимально мобилизовать граждан на участие в митингах стараются по всей стране. Сегодня акции пройдут более чем в двух десятках городов, в том числе Казани, Хабаровске, Новосибирске, Твери, Пскове, Нижнем Новгороде, Архангельске, Омске, Саратове и Самаре, Ярославле и Петрозаводске. К протестам присоединятся сразу несколько населенных пунктов в Иркутской и Свердловской областях. Там, где митинги согласовать не удалось, активисты выйдут на одиночные пикеты.

С тех пор как правительство анонсировало пенсионную реформу, в документ было внесено более ста поправок. С инициативой по смягчению законопроекта выступил Владимир Путин.

В нынешнем виде проект реформы предусматривает, что мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, а женщины – 60-ти.