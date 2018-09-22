В ряде российских городов вновь пройдут митинги против повышения пенсионного возраста
Организаторы называют акции решающими, так как в понедельник Госдума приступит ко второму чтению непопулярного законопроекта.
«Все на митинг! Завтра будет поздно!» — таким лозунгом интернет-пользователей встречает сайт омского отделения КПРФ. В преддверии второго чтения, и соответственно, окончания приёма поправок в законопроект о повышении пенсионного возраста, максимально мобилизовать граждан на участие в митингах стараются по всей стране. Сегодня акции пройдут более чем в двух десятках городов, в том числе Казани, Хабаровске, Новосибирске, Твери, Пскове, Нижнем Новгороде, Архангельске, Омске, Саратове и Самаре, Ярославле и Петрозаводске. К протестам присоединятся сразу несколько населенных пунктов в Иркутской и Свердловской областях. Там, где митинги согласовать не удалось, активисты выйдут на одиночные пикеты.
С тех пор как правительство анонсировало пенсионную реформу, в документ было внесено более ста поправок. С инициативой по смягчению законопроекта выступил Владимир Путин.
В нынешнем виде проект реформы предусматривает, что мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, а женщины – 60-ти.
Комментарии5
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astet 22 сентября 2018 | 07:16
Сколько раз говорить об одном и том же?
Надо требовать не только отмены закона о пенсиях!
Но и отставки Путина, правительства
и роспуска Госдумы!!!
Только тогда можно чего-то добиться!
Читайте Ленина, господа!
А так, как вы затеяли, это - пшик.
ivfn 22 сентября 2018 | 07:40
astet:
//Но и отставки Путина, //
Дык ,вроде его в марте выбрали? Не то выбрали. Ваши предложения . Лелика дважды судимого и со справочкой из психушки не предлагать.
sam2018 22 сентября 2018 | 07:20
Коммуняки ничего не добьются ! Только Алексей сможет раскачать и обрушить правительство !
venq 22 сентября 2018 | 07:33
sam2018: коммуняки - бессмысленные раскоряки. :D
ivfn 22 сентября 2018 | 07:42
sam2018:
//сможет раскачать и обрушить правительство !//
И вот тогда наступит благодать. Уж такая благодать ,что мало никому не покажется