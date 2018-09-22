Журналист стал жертвой вооруженного нападения на юге Мексики

Марио Леонель Гомес был застрелен рядом со своим домом в муниципалитете Яхалон в штате Чьяпас. В покушении участвовали двое. Они скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщила генпрокуратура региона. Сведений о возможных мотивах нападения не обнародовано.

С начала этого года в Мексике убиты уже порядка 10 сотрудников СМИ, а в прошлом году жертвами насилия в стране стали 12 журналистов, столько же, сколько и в Сирии, согласно подсчетам организации «Репортеры без границ». При этом, практически 100% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в Мексике остаются безнаказанными.