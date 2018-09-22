Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму
Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем намерены обжаловать сумму, которую по решению суда они получат в качестве компенсацию. Об этом «Эху» рассказал адвокат истцов Анатолий Кучерена.
Российский самолет потерпел крушение над Синайским полуостровом в 2015 году. Причиной катастрофы стал теракт. Погибли более 200 человек.
Комментарии3
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yralez 22 сентября 2018 | 06:42
Пошла торговля......мертвыми тушами.
О патриотизме забыто......враз.
igorrrpadlowitchs 22 сентября 2018 | 07:15
yralez: чем дороже будут государству и компаниям обходится трупы , тем больше внимания они будут уделять живым!
yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:42
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk