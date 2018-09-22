Президент США Дональд Трамп отложил публикацию материалов по «российскому делу». По его словам, представители Минюста согласились рассекретить ряд неотредактированных документов, но предупредили, что это может оказать негативное влияние на расследование.

Глава Белого дома сообщил в Twitter, что попросил министерство по возможности скорее изучить документы, чтобы можно было их обнародовать.