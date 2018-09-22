Президент США Дональд Трамп отложил публикацию материалов по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп отложил публикацию материалов по «российскому делу». По его словам, представители Минюста согласились рассекретить ряд неотредактированных документов, но предупредили, что это может оказать негативное влияние на расследование.
Глава Белого дома сообщил в Twitter, что попросил министерство по возможности скорее изучить документы, чтобы можно было их обнародовать.
Комментарии1
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yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk