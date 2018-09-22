Компании Дерипаски получили короткую отсрочку от вступления в силу американских санкци
Компании Олега Дерипаски получили очередную, правда, на сей раз достаточно короткую, отсрочку от вступления в силу американских санкций. С 23 октября до 12 ноября продлен крайний срок, до которого можно совершать бизнес-операции с En+ и «РусАлом», а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Там отметили, что согласились на отсрочку, чтобы изучить новую структуру собственности компаний.
Комментарии2
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yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:43
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
j_partizan 22 сентября 2018 | 07:09
"не рой яму другому, сам в нее попадешь"
Американцы не поверили и решили проверить. Результат в данной новости :)