Компании Дерипаски получили короткую отсрочку от вступления в силу американских санкци

Компании Олега Дерипаски получили очередную, правда, на сей раз достаточно короткую, отсрочку от вступления в силу американских санкций. С 23 октября до 12 ноября продлен крайний срок, до которого можно совершать бизнес-операции с En+ и «РусАлом», а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Там отметили, что согласились на отсрочку, чтобы изучить новую структуру собственности компаний.