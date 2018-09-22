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06:00, 22 сентября 2018

Поэтесса Зинаида Миркина, известная переводами арабской, немецкой и индийской поэзии, скончаласьа 93-м году жизни

Поэтесса Зинаида Миркина, известная переводами арабской, немецкой и индийской поэзии, скончалась в Москве на 93-м году жизни. Об этом сообщил поэт и православный священник Сергей Круглов.

О дате прощания и похорон пока не сообщается

Комментарии

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yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:33

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

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