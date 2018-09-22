Поэтесса Зинаида Миркина, известная переводами арабской, немецкой и индийской поэзии, скончаласьа 93-м году жизни
Поэтесса Зинаида Миркина, известная переводами арабской, немецкой и индийской поэзии, скончалась в Москве на 93-м году жизни. Об этом сообщил поэт и православный священник Сергей Круглов.
О дате прощания и похорон пока не сообщается
Комментарии1
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yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:33
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