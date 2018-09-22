Во многих городах России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Ожидается участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, заместитель председателя центрального комитета КПРФ Владимир Кашин. По его словам, участники будут требовать, чтобы правительство и президент наложили мораторий на эту реформу. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не способствует сохранению продолжительности жизни и увеличению пенсий.
Сбор участников акции в Москве начнется в 11 часов на проспекте Сахарова. Далее пройдет шествие и митинг.
Комментарии1
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yulyatcykina 22 сентября 2018 | 06:34
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