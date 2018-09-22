В двух российских регионах сегодня день тишины перед вторым туром губернаторских выборов

Это Владимирская область и Хабаровский край.

А вот в Хакасии, где также завтра должен был пройти второй тур, голосование отложили. Единоросс Виктор Зимин накануне снял свою кандидатуру. Объяснил он это состоянием здоровья. Однако, как сообщили РБК источники близкие Кремлю, штабу действующего губернатора и руководству республики, сделал он это после звонка из администрации президента.

Шансов на победу у него не было, сказал «Эху» политолог Алексей Чеснаков.

Предсказать, кто теперь победит на выборах в Хакасии, пока сложно, — добавил Алексей Чеснаков.

После выхода Зимина из гонки, опередивший его в первом туре кандидат от КПРФ Валентин Коновалов будет бороться за пост губернатора с занявшим третье место Андреем Филягиным от «Справедливой России».

Сегодня избирком Хакасии должен назначить день голосования. Как ожидается, оно может состояться 7 октября.