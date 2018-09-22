Пятью матчами стартует сегодня восьмой тур чемпионата России по футболу

Откроет программу тура встреча «Енисей» — «Урал». Красноярский клуб впервые в своей истории примет соперника по Российской премьер-лиге на домашнем стадионе. Игра начнется в 11:30 мск

«Динамо» и «Анжи» начнут свой матч на «Арене-Химки» в 14:00 мск. Он пройдет спустя два дня после того, как подмосковный стадион отпраздновал свое 10-летие. Все это время он являлся и пока продолжает оставаться домашним для динамовцев. «Арсенал» в Туле примет «Рубин», встреча начнется в 16:30 мск.

В 19 часов «Ростов» сыграет дома с «Уфой», грозненский «Ахмат» примет «Оренбург».