В зоне поиска исчезнувшей прошлой осенью аргентинской подлодки зафиксирован объект, похожий по размеру на субмарину

Об этом сообщил министр обороны республики Оскар Агуад в эфире телеканала «Тодо нотисиас». По его словам, «важный сигнал» зафиксирован на глубине 280 метров. «Удивительно, что объект не нашли раньше», — добавил он. В пятницу для проверки сигнала в воду были спущены подводные телеуправляемые аппараты.

Дизель-электро подлодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются. В апреле зону поиска покинуло российское океанографическое судно «Янтарь». В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.