Администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести россиянку Марию Бутину на общий режим содержания

Администрация тюрьмы американского города Александрии согласилась перевести россиянку Марию Бутину на общий режим содержания. Как говорится в Фейсбуке посольства России, этого удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД, Посольства и адвокатов. «Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой «административной сегрегации», обычно применяемой к матерым уголовникам», — говорится в сообщении. Отмечается, что «теперь Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми». Посольство подчеркнуло, что продолжит оказывать россиянке консульскую и другую помощь в полном объеме.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. 29-летнюю россиянку подозревают в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США без регистрации иностранным агентом.