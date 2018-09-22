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05:04, 22 сентября 2018

Администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести россиянку Марию Бутину на общий режим содержания

Администрация тюрьмы американского города Александрии согласилась перевести россиянку Марию Бутину на общий режим содержания. Как говорится в Фейсбуке посольства России, этого удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД, Посольства и адвокатов. «Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой «административной сегрегации», обычно применяемой к матерым уголовникам», — говорится в сообщении. Отмечается, что «теперь Марии Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми». Посольство подчеркнуло, что продолжит оказывать россиянке консульскую и другую помощь в полном объеме.
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. 29-летнюю россиянку подозревают в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США без регистрации иностранным агентом.

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