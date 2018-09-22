Во многих городах России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Ожидается участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, заместитель председателя центрального комитета КПРФ Владимир Кашин. По его словам, участники будут требовать, чтобы правительство и президент наложили мораторий на эту реформу. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста не способствует сохранению продолжительности жизни и увеличению пенсий.
Сбор участников акции в Москве начнется в 11 часов на проспекте Сахарова. Далее пройдет шествие и митинг.
Комментарии4
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wrongway1 22 сентября 2018 | 05:17
Одного будут бить менты а остальные смотреть и снимать на телефоны....холопы и бояре
astet 22 сентября 2018 | 05:44
wrongway1: Выборы прошли.
Быдло выбрало вора Собянина.
Теперь Собянину можно не стесняться
и вломить выбравшему его быдлу по полной!
Кстати,
и казаки-бандиты,
в которых Собянин вложил 60 миллионов,
должны отработать подачку с барского стола!
Нагайки и дубинки - каждому,
кто не ценит заботы Путина
о российских плебеях!
condor00 22 сентября 2018 | 05:18
Никто не даст нам избавленья...
Давай, ребята, наконец теперь сами за своё счастье начинаем бороться! И только с верой в себя, и только мирно, и только с осознанием того, что к свободе может привести только личный труд, только приложение своих усилий!
И гоните в шею подальше от себя манипуляторов, какими бы лозунгами они не прикрывались...
adl1964 22 сентября 2018 | 05:59
С Богом!