Участок Филевской линии московского метро закрылся на эти выходные

Поезда не будут ходить между «Киевской» и «Кунцевской». Это связано с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки. Там отметили, что для перевозки пассажиров будут организованы компенсационные маршруты автобусов. В обычном режиме голубая ветка возобновит работу в понедельник утром.