Бывший чемпион мира по версии WBA россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Энтони Джошуа
Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Энтони Джошуа, который владеет тремя титулами чемпиона мира по престижным версиям. 12-раундовый бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону -принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с
приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Для 39-летнего Поветкина предстоящий поединок станет одной из последних в карьере возможностей вернуть титул чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.
Комментарии1
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andrang2 22 сентября 2018 | 04:33
"чемпион мира по версии"
И не стыдно так обзываться?
Чемпион, так чемпион.
А по версии следователя - кто?