Бывший чемпион мира по версии WBA россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Энтони Джошуа

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Энтони Джошуа, который владеет тремя титулами чемпиона мира по престижным версиям. 12-раундовый бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону -принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с

приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Для 39-летнего Поветкина предстоящий поединок станет одной из последних в карьере возможностей вернуть титул чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне.