Папа Римский Франциск отправляется в свою первую апостольскую поездку в Литву, Латвию и Эстонию

Визит состоится по приглашению местных светских и религиозных властей. Маршрут начинается с Вильнюса, который станет «базой» понтифика и сопровождающих его делегации и журналистов. Для избранного в 2013 году главы Римско-католической церкви нынешний зарубежный визит 25 по счету. Кроме того, он проходит ровно 25 лет спустя после аналогичного вояжа Иоанна Павла II, побывавшего в прибалтийских республиках вскоре после краха СССР – в 1993 году. Поездка Франциска приурочена и еще к одной круглой дате — 100-летию первого объявления независимости Литвы, Латвии и Эстонии.