Франция не хочет изоляции России и рассчитывает на сотрудничество с ней

Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете «Монд», отвечая на вопрос об отношениях Парижа с Москвой в свете дела Скрипалей. При этом министр подчеркнул, что «необходимо развивать требовательные отношения, углубляя диалог, но не поступаясь фундаментальными принципами». В качестве примера российско-французского диалога Ле Дриан привел контакты по сирийской тематике. «Поскольку посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь», — заметил он.