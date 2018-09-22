Франция не хочет изоляции России и рассчитывает на сотрудничество с ней
Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете «Монд», отвечая на вопрос об отношениях Парижа с Москвой в свете дела Скрипалей. При этом министр подчеркнул, что «необходимо развивать требовательные отношения, углубляя диалог, но не поступаясь фундаментальными принципами». В качестве примера российско-французского диалога Ле Дриан привел контакты по сирийской тематике. «Поскольку посадить за стол переговоров Иран и США сложно, Франция и Россия обеспечивают эту связь», — заметил он.
Комментарии1
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andrang2 22 сентября 2018 | 04:30
"Франция не хочет"
А как там Депардье с его, - убегая из России вскричал - "Это вонючий сарай!"
Он Франция или нет?
"рассчитывает на сотрудничество с ней"
Сотрудничество - это как?
Спереду или сзаду?