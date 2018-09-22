Избирком Хакасии примет сегодня решение о назначении даты выборов главы региона

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре республиканского избиркома. Там отметили, что голосование должно состояться в воскресенье, не ранее чем через две недели. Как ожидается – 7 октября.

Накануне действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен был состояться в ближайшее воскресенье. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Теперь его соперник — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — будет бороться за пост губернатора с занявшим в первом туре третье место Андреем Филягиным от «Справедливой России». В первом туре Зимин уступил Коновалову более чем на 12%