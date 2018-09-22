Twitter признался, что некоторые личные сообщения пользователей могли попасть в руки сторонних разработчиков

В сообщении компании говорится, что ошибка существовала с мая прошлого года, а разработчики устранили ее «сразу после обнаружения» 10 сентября. Отмечается, что нет причин полагать, что какая-либо информация, попавшая к сторонним разработчикам, использовалась не по назначению. В Twitter подсчитали, что баг коснулся примерно 1% пользователей. Расследование продолжается.