Вашингтон планирует усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в республике

Вашингтон планирует усилить давление на Венесуэлу из-за экономического и гуманитарного кризиса в Боливарианской республике. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

При этом он отказался уточнить, будут ли наложены новые санкции на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Помпео, жители страны понимают, что боливарианский лидер «не был тем, кто позаботился о том, чтобы их наилучшие интересы действительно отражались в политике правительства».