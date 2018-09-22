Президент США Дональд Трамп отложил публикацию материалов по «российскому делу»
По его словам, представители Минюста согласились рассекретить ряд неотредактированных документов, но предупредили, что это может оказать негативное влияние на расследование. Глава Белого дома сообщил в Twitter, что попросил министерство по возможности скорее изучить документы, чтобы можно было их обнародовать.
Ранее Белый дом объявил, что Трамп дал распоряжение Минюсту и аппарату директора нацразведки опубликовать в открытом доступе ряд неотредактированных материалов о расследовании спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Часть из них касаются слежки за советником Трампа во время президентской кампании Картером Пейджем.
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